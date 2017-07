Motorradfahrer stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Fast zeitgleich haben sich am frühen Sonntagabend zwei schwere Motorradunfälle ereignet. Auf der Schwarzachtobelstraße stürzte ein Motorradfahrer mehrere Meter tief in ein Bachbett. In Wolfurt prallte ein Seitenwagengespann gegen ein Auto.

Auf der Schwarzachtobelstraße oberhalb von Dornbirn dürfte ein Motorradfahrer laut Polizei eine Mauer gestreift haben - dabei stürzte das Motorrad um und der Fahrer wurde in das mehrere Meter tiefer liegende Bachbett geschleudert. Feuerwehr, Rettung, Polizei und die Berg- und Wasserrettung waren im Schwarzachtobel im Einsatz, der Verletzte musste per Seilbergung aus dem Bachbett geholt werden. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Schwarzachtobelstraße musste nach dem Unfall für die Zeit der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Zwei Verletze bei Unfall mit Seitenwagengespann

In Wolfurt prallte am frühen Sonntagabend ein Seitenwagengespann aus noch ungeklärter Ursache in einen entgegenkommenden PKW. Dabei wurden der Lenker des Autos und der Lenker des Beiwagens verletzt.

