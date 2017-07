Wohnhaus in Fußach: Brandstiftung möglich

In einem Wohnhaus in Fußach hat es am Sonntagvormittag eine Rauchentwicklung gegeben. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung, weil in dem Haus drei Brandherde gefunden wurden.

Passanten bemerkten am Vormittag, dass Rauch aus einer Garage in der Fußacher Wiesenstraße drang und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Allerdings stellte die Feuerwehr fest, dass es mindestens drei Brandherde gab. Laut Polizeisprecher Rainer Fitz gab es einen Brandherd in einem Kellerraum und zwei in Schlafzimmern.

Aufgrund der ersten Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass die Brände gelegt wurden, so Fitz. Verletzt wurde niemand - die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes, der zwischen 10.00 und 11.40 Uhr liegen muss, nicht zu Hause. Die Schaden am Haus sind nach ersten Erkenntnissen vergeichsweise gering. Die Polizei bitte um Hinweise (Landespolizeikommando: 059133/80).