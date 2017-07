Auto fing bei Startversuch an zu brennen

In Bregenz ist am Samstagabend ein Auto in Brand geraten. Der Wagen war in der Schillerstraße abgestellt - er fing laut Polizeiangaben Feuer, als der Fahrer das Auto starten wollte.

Zunächst versuchte der Fahrer erfolglos, den Wagen zu starten. Bei einem weiteren Startversuch knallte es und Rauch entwich aus dem Motorraum, kurz darauf fing das Auto an zu brennen. Anwohner versuchten mit Feuerlöschern den PKW-Brand zu löschen, was jedoch misslang. Die angeforderte Feuerwehr Bregenz-Stadt löschte schlussendlich den Brand. Verletzt wurde niemand.