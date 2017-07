ÖFB-Cup: Souveräner Altach-Sieg in Dornbirn

Der SCR Altach hat den Sprung in die zweite Rundes des ÖFB-Cups geschafft. Im Lokalduell mit Regionalligist FC Dornbirn setzte sich der Bundesligist mit 5:1 durch. Der FC Schwarzach unterlag Union St. Florian mit 0:3. Derzeit trifft der FC Hard auf Sturm Graz.

Es war ein souveräner Einzug in die zweite Runde des ÖFB-Cups für die Altacher. Auf der Dornbirner Birkenwiese sorgte Christian Gebauer schon in der 7. Minute zur Altacher Führung, den Schlusspunkt setzte der zur Pause eingewechselte Moumi Ngamaleu. Der Kameruner ist ein Hoffnungsträger darauf, dass Altach in der Europa-League-Qualifikation gegen Dinamo Brest den Aufstieg schafft. Ihre Comebacks nach Verletzungspausen gaben in Dornbirn die Verteidiger Andreas Lienhart und Jan Zwischenbrugger. Trainer Klaus Schmidt schonte darüber hinaus einige Stammkräfte.

FC Schwarzach verliert gegen Union St. Florian

Neben Dornbirn und Altach war am Sonntag auch der FC Schwarzach gegen Union St. Florian im Einsatz - die Schwarzacher unterlagen mit 0:3. Bereits am Samstag hat sich Austria Lustenau für die zweite Runde qualifiziert, die Austria gewann beim Viertligisten SV Stripfing/Weiden mit 1:0. Der VFB Hohenems verlor am Samstag zuhause gegen Union Gurten mit 3:4

Seit 15.30 spielt der FC Hard im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz - die Zwischenstände gibt es im Liveticker.