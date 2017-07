Der Countdown läuft: Fotoprobe für „Carmen“

In vier Tagen ist es so weit: Die 72. Bregenzer Festspiele werden eröffnet. Die Proben der Hauptproduktionen am See und im Haus laufen auf Hochtouren. Am Freitag fand auf der Seebühne für die Oper „Carmen“ die Fotoprobe mit Orchester und in Kostüm und Maske statt.

Die Stimmung bei den Festspielen ist freudig angespannt: Immerhin sind schon über 90 Prozent der 200.000 Karten für das Spiel auf dem See verkauft, wo heuer „Carmen“ gezeigt wird. Das Team rund um Regisseur Kasper Holten arbeitet seit Wochen an der Umsetzung der Oper von Georges Bizet.

Wer am See inszeniert, der weiß, dass da nicht die reine Oper im Mittelpunkt steht. Da ist Kondition gefragt und zwar vom gesamten Team und manchmal sorgen auch tierische Einlagen während der Proben für unfreiwillige Komik, weiß Regisseur Kasper Holten zu berichten: Bei einer Probe saß beim großen, dramatischen Schluss-Duett zwischen Carmen und José eine Ente vorne und ging auf die Bühne, da sei es ein wenig schwierig gewesen, Carmen ernstzunehmen, erzählt Holten.

Einsamkeit als Schlüssel zu „Carmen“

Der Opernstoff ist allerdings durchaus ernst. Das Schicksal Carmens ist vorgezeichnet. Die 59 überdimensionalen Spielkarten auf der Seebühne symbolisieren den Schicksalsmoment, in dem Carmen durch Kartenlegen ihre Zukunft vorhersehen will. Kasper Holten sieht die größte Herausforderung der Inszenierung darin, nicht in den „Carmen“-Klischees stecken zu bleiben.

Für ihn ist die Einsamkeit der Schlüssel zur Oper: Es gehe in dem Stück um zwei Außenseiter, José und Carmen, „die sich beide alleine fühlen, die sich brauchen, aber auch nicht miteinander leben können, weil sie beide so mit sich kämpfen“. Die französische Mezzosopranistin Gaëlle Arquez wird die Rolle der Carmen bei der Premiere ausfüllen. Der Reiz dieser Rolle liegt für sie in der Mischung zwischen Schauspiel und Gesang.

Videos transportieren Ort des Geschehens

Die Spielkarten, die sich in Videoprojektionen verwandeln, setzt Holten wie die Kostüme und Requisiten als Teil der Geschichte ein. Die Videos transportieren aber auch den jeweiligen Ort des Geschehens im Spanien der 1920er und 30er Jahre.

