Kindergartenpädagogik: Neuer Ausbildungsweg

Ab Herbst 2018 wird es in Vorarlberg einen neuen Ausbildungsweg in der Kindergartenpädagogik geben: KindergartenassistentInnen werden berufsbegleitend zu PädagogInnen ausgebildet. Mit dieser Maßnahme soll dem Mangel begegnet werden.

Rund 1.000 KindergartenpädagogInnen gibt es im Land, dazu noch einmal 500 KindergartenassistentInnen. Auch letztere sind ausgebildet, der umfassende theoretische Überblick über das Fach Kindergartenpädagogik fehlt in ihrer Ausbildung aber. In diesem Feld feilen Land und Gemeindeverband an einem neuen Angebot: Assistenten sollen zu Kindergartenpädagogen aufgeschult werden.

Ab Herbst 2018 wird es diese berufsbegleitende Ausbildung geben. Kindergartenassistenten erhalten in sechs Semestern das theoretische Rüstzeug und werden zu Kindergartenpädagogen. Den Theorieunterricht wird es an der BAfEP geben, der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Feldkirch.

„Klarer Schritt in Richtung Höherqualifizierung“

Für Oliver Christof, beim Gemeindeverband für Personalangelegenheiten zuständig, ist das ein klarer Schritt in Richtung Höherqualifizierung des bereits vorhandenen Personals, nämlich eben der - vielfach sehr erfahrenen - Kindergartenassistentinnen. Zumal man, so Christof, dringend mehr Personal bräuchte: 20 bis 25 Prozent mehr Kindergartenpädagogen seien nötig.

Christof: Kein Hungerlohn im Kindergarten

Die Vorstellung, dass man im Kindergarten nur einen Hungerlohn verdiene, stimme übrigens nicht, so Christof weiter. Wenn man die Gehälter mit denen in anderen Branchen vergleiche, könne der Kindergarten locker mithalten. Ein Gehalt zwischen 2.200 und 3.100 Euro brutto im Monat sei möglich. Diese Gehälter seien absolut vergleichbar etwa mit der Metallindustrie, so Christof.

Allerdings dürfe man natürlich nicht eine Teilzeitanstellung mit einer Hundert-Prozent-Stelle vergleichen. So werden für die zusätzlichen Urlaubswochen, die es in Kindergärten mit zum Beispiel neun Schließwochen im Sommer gibt, Gehaltsprozente abgezogen.

Weiterhin Männer gesucht

Christof hofft, dass in Zukunft auch mehr Männer sich für die Ausbildung entscheiden - denn der Mangel an männlichen Kindergartenpädagogen sei leider nach wie vor eklatant.

Link: