Auto prallt gegen Leitschiene: Frau verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn in Nüziders ist am Samstagmorgen eine 20-jährige Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte das Auto, in dem sie als Beifahrerin saß, gegen die Leitschiene beim Verkehrskontrollplatz.

Laut Polizeiangaben fuhr der 23-jährige Lenker gegen 4.30 Uhr auf der A14 in Richtung Bludenz. Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs des Fahrers geriet das Auto zu weit nach rechts und prallte gegen den Fahrbahnteiler des Verkehrskontrollplatzes. Die Beifahrerin wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Die A14 war bis 6.15 Uhr nur einspurig befahrbar.