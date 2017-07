Vierjährige von Appenzellerbahn mitgeschleift

In der Gemeinde Speicher in der benachbarten Schweiz ist am Freitagabend eine Vierjährige bei einer Haltestelle von der Appenzellerbahn kurz mitgeschleift worden. Das Mädchen hatte allerdings großes Glück.

Ein Mädchen sprang laut Polizei bei der Haltestelle Vögelinsegg unvermittelt aus dem Wartehaus vor den einfahrenden Zug und wurde von diesem erfasst und einen Meter mitgezogen. Der Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein, als er das Kind bemerkte. Das Mädchen erlitt lediglich eine Schürfwunde.