Europa League: Gent als möglicher Altach-Gegner

Noch muss der SCR Altach um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Europa League bangen. Der Gegner im Falle des Aufstiegs steht aber schon fest: Mit dem KAA Gent wartet in der dritten Runde ein starker Gegner.

Die Belgier scheiterten in der vergangenen Saison erst im Achtelfinale der Europa League. Das Hinspiel würde in Gent stattfinden, das Rückspiel in Innsbruck. Die Cashpoint Arena in Altach weist nicht die von der UEFA geforderten 4.500 Sitzplätze auf.

Am Donnerstag erreichte Altach vor heimischem Publikum nur ein 1:1 gegen den weißrussischen Cupsieger Dinamo Brest. Das Rückspiel in der zweiten Europa League Qualifikationsrunde findet kommende Woche in Brest statt.