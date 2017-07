Altach verpasst gute Ausgangslage

In der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League hat sich der SCR Altach nicht die erhoffte Ausgangslage verschafft. Das 1:1 gegen Dinamo Brest im Heimspiel bedeutet, dass für den Aufstieg ein Auswärtstor nötig ist.

Am kommenden Donnerstag, 20. Juli, geht es gegen den weißrussischen Cupsieger Dinamo Brest auswärts um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League. Den Gastgebern würde schon ein torloses Remis für den Aufstieg genügen.

Beim Heimspiel in Altach erzielte Stefan Nutz in der 49. Minute das Tor für die Altacher Führung. Den Weißrussen gelang eine Viertelstunde vor Schluss mit ihrem ersten Torschuss im Spiel durch Pawel Sedko in der 74. Minute der Ausgleich.

„Wir sind noch nicht draußen“

„Dass wir das Spiel nicht rübergebracht haben, haben wir uns teilweise selbst zuzuschreiben, weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben“, sagte Altach-Trainer Klaus Schmidt nach dem Match. Das Spiel sei aber in Ordnung gewesen und er sei zuversichtlich, dass „wir uns weiterschwindeln können“. „Wir sind noch nicht draußen“, bekräftigt der Coach.

