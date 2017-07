Motorradfahrer erlitt während Fahrt Herzinfarkt

Ein 49-jähriger Mann hat bei einer Motorrad-Ausfahrt am Donnerstag in Rankweil einen Herzinfarkt erlitten. Passanten kamen dem Motorradfahrer zu Hilfe. Er wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Laut Zeugenaussagen geriet der 49-Jährige auf der Ringstraße in Rankweil immer weiter an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte schließlich mit einer Hausecke. Passanten bemerkten, dass der Mann keinen Herzschlag und keine Atmung mehr aufwies und begannen sofort mit der Reanimation. Der Notarzt setzte die Maßnahmen dann fort. Der Biker konnte schließlich in stabilem Zustand ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert werden.