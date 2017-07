Europa League: Altach bereit für 2. Quali-Runde

In der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League treffen die Fußballer des SCR Altach heute auf Dinamo Brest. Im Heimspiel gegen den weißrussischen Cupsieger (Anpfiff um 18.30 Uhr, live in ORF 1) wollen die Altacher vorlegen.

Nach dem knappen Aufstieg gegen Georgiens Vizemeister Tschichura Satschchere soll mit Dinamo Brest auch die zweite Hürde in der EL-Qualifikation genommen werden. Für Altach-Trainer Klaus Schmidt hat das Hinspiel im eigenen Stadion eine große Bedeutung. „Natürlich wäre ein Heimsieg ohne Gegentor das Wunschergebnis. Wir werden uns aber steigern müssen, wenn wir aufsteigen wollen“, so der 49-Jährige.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Starke Defensive, gefährliche Konter

Nachdem Brest per Videostudium von den Altachern analysiert wurde, erwartet sich Schmidt eine Kontermannschaft, die vor allem über ihre schnellen Legionäre gefährlich werden könnte. Dazu kommt, dass Brest hinten nur wenige Tore kassiert.

„Wir rechnen mit einer sehr robusten, sehr kompakten Mannschaft, die wenig zulässt. Vielleicht schießen sie vorne nicht so viele Tore, aber es wird ein harter Brocken, vor allem weil sie sehr körperbetont spielen. Und da müssen wir uns wehren“, sagt Altach-Stürmer Hannes Aigner.

Gegner schwächelt in Liga

Dinamo Brest feierte in der vergangenen Saison den zweiten Cuperfolg der Clubgeschichte nach 2007. In der Liga reichte es unter 16 Mannschaften am Saisonende aber nur zu Rang acht. Auch in der laufenden Spielzeit befinden sich die Weißrussen nicht in Topform. Nach 15 Runden in der Ganzjahresmeisterschaft liegt Brest mit 18 Punkten auf Platz zehn.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Defensiv-Duo vor möglichem Comeback

Beim SCR Altach befinden sich Jan Zwischenbrugger und Andreas Lienhart auf dem Weg der Besserung. Über einen Einsatz der beiden Defensivroutiniers gegen Brest wird laut Trainer Schmidt kurzfristig entschieden. Stürmer Moumi Ngamaleu stößt nach seinem Urlaub am Donnerstag wieder zur Mannschaft. „Wir hoffen, dass er für das Rückspiel wieder verfügbar ist“, so Schmidt.

Finanziell ist die zweite Qualifikationsrunde für die Europa League ähnlich lukrativ wie die erste. Alle Ein- und Ausgaben gegengerechnet können die Altacher mit einem Gewinn von 100.000 Euro rechnen.