74-Jähriger übersieht Pkw - zwei Verletzte

Beim Einbiegen in die L50 hat ein 74-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag in Bludesch einen weiteren Pkw übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.

Der 74-jährige Feldkircher wollte gegen 15.20 Uhr auf die L50 einbiegen und nach Feldkirch weiterfahren. Dabei übersah er laut Polizeiangaben das Fahrzeug eines 59-jährigen Mannes aus Satteins, der auf der L50 ebenfalls in Richtung Feldkirch unterwegs war. Letzterer konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern und krachte gegen die linke Seite des Pkws.

Beide Männer wurden unbestimmten Grades verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Bludesch war mit sieben Fahrzeugen vor Ort.