Ferienzeit: Schutz vor Einbrechern

Einbrecher kennen keine Sommerpause, und gerade die Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Deshalb rät Herbert Humpeler vom kriminalpolizeilichen Präventionsdienst zu Maßnahmen an Haus oder Wohnung.

Vor allem reisende Einbrecherbanden nutzen in der Ferienzeit die Gelegenheit in leerstehende Wohnungen oder Häuser einzusteigen und Beute zu machen. Herbert Humpeler vom kriminalpolizeilichen Präventionsdienst rät deshalb zu Sicherheitstüren und -fenster oder elektronischen Alarmanlagen.

Einbrecher dringen in den meisten Fällen durch Erdgeschossfenster, Haus-, Balkon- und Kellertüren in das Gebäude ein. Wird ein Einbrecher bemerkt, unbedingt die Polizei rufen.

Wichtig sei es, den Einbrechern das Einsteigen so schwer wie möglich zu machen. Denn Untersuchungen hätten gezeigt, so Humpeler, dass wenn ein Einbrecher es nicht schafft sich innerhalb von drei Minuten Zugang zum Haus oder zur Wohnung zu verschaffen, er in den meisten Fällen vom Objekt ablässt.