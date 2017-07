„Gallus 1“ fliegt heuer auch im Sommer

Der Notarzthubschrauber Christophorus 8 bekommt heuer im Sommer Unterstützung. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen wird laut Flugrettung in den Sommermonaten auch der Notarzthubschrauber Gallus 1 fliegen.

Immer öfter wird auch im Sommer ein Notarzthubschrauber gebraucht. Verkehrsunfälle oder internistische Notfälle nehmen zu und auch immer mehr Menschen sind in den Bergen unterwegs, sagt Arthur Köb von der Vorarlberger Flugrettung. In den letzten Jahren mussten deshalb auch immer wieder Hubschrauber aus dem Ausland angefordert werden. Neben der längeren Wartezeit gebe es auch immer wieder Probleme, einen alpintauglichen Hubschrauber zu bekommen, so die Flugrettung.

Nieder-Wolfs-Gruber PHOTOGRAPHY

Unterstützung von Zürs aus

Deshalb soll nun Gallus eins auch im Sommer fliegen. Von Mitte Juli bis Mitte September wird er von Zürs aus - den in Nenzing stationierten Notarzthubschrauber Christophorus 8 unterstützen. Am Ende des Jahres wird dann beurteilt, ob ein zweiter Notfallhubschrauber im Sommer notwendig ist.

