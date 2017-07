65 km/h zu schnell: Raser wollte Alltag entfliehen

Weil er aus dem Alltag ausbrechen wollte, hat ein 28-jähriger Vorarlberger in der vergangenen Woche in der Ostschweiz aufs Gaspedalgedrückt. Der Mann wurde in Altstätten mit 145 km/h statt der erlaubten 80 km/h geblitzt.

Der 28-jährige Vorarlberger war am Donnerstag mit einem gemieteten Sportwagen in der Ostschweiz unterwegs. Eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Altstätten (Kanton St. Gallen) wurde ihm dann zum Verhängnis: Er wurde in einem Abschnitt, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt sind, mit 145 km/h geblitzt.

Laut Kantonspolizei begründete der Vorarlberger seine Fahrweise mit „Spaß am Autofahren“, „einen Adrenalin-Kick erleben wollen“ und dem Ausbruch aus dem Alltagstrott. Er musste Sicherheitsleistung hinterlegen und wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt.