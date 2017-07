Warum die Bürgermeister-Suche so schwierig ist

Die Suche nach einem Bürgermeister wird in kleinen und mittleren Gemeinden immer schwieriger. Für den Egger Bürgermeister Paul Sutterlüty liegt das Problem an den hohen Anforderungen. Es gebe kaum einen Job, der so ein breites Spektrum abdecken muss.

Das Bürgermeisteramt scheint nicht mehr attraktiv. Derzeit zu sehen in der Bregenzerwälder Gemeinde Schwarzenberg. Dort wird vergeblich nach einem Gemeinde-Oberhaupt gesucht - mehr dazu in Schwarzenberg noch immer ohne Bürgermeister (vorarlberg.ORF.at; 4.7.2017).

Die Nachbargemeinde Egg war im Frühjahr 2016 in einer ähnlichen Situation. Nach dem Rücktritt von Theresia Handler war es schwierig, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Schließlich hat Rechtsanwalt Paul Sutterlüty das Amt übernommen. „Das Spektrum, das ein Bürgermeister abdecken muss, ist gewaltig“, sagt Sutterlüty. Es gebe keinen anderen Beruf, der dieses breite Spektrum abdecken muss.

Carmen Willi, die in Egg als Bürgermeisterin kandidieren wollte und sich wegen des Drucks aus der Bevölkerung zurückgezogen hatte, sieht das ähnlich. Es brauche eine sehr hohe fachliche und persönliche Kompetenz für diesen Beruf.

