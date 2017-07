Knowle und Oswald in Wimbledon gescheitert

Für das Vorarlberger Tennis-Duo Julian Knowle und Philipp Oswald war in der zweiten Runde des Rasenklassikers in Wimbledon Endstation. Knowle und Oswald verloren gegen Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi in vier Sätzen.

Das an Nummer 14 gesetzte pakistanisch-rumänische Doppel setzte sich in einem engen Match am Ende 5:7, 7:5, 6:3, 7:6(5) gegen die beiden Vorarlberger durch. Das Match dauerte knapp dreieinhalb Stunden.