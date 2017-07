Pointner zieht ernüchternde Politik-Bilanz

Die scheidende NEOS-Landtagsabgeordnete Martina Pointner zieht im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview eine für die heimische Politik recht unerfreuliche Bilanz. Ihre Kritik trifft vor allem ÖVP, FPÖ und Landwirtschaftskammer.

Seit Herbst 2014 saß Pointner für NEOS im Vorarlberger Landtag, vergangene Woche absolvierte sie ihre letzte Landtagssitzung. Sie verlässt die Politik aufgrund eines Angebots aus der Privatwirtschaft. Aber nicht nur deswegen, wie Pointner im ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview einräumte. „Ein bisschen Frustration spielt immer mit, weil man sich natürlich erhofft, mehr bewegen zu können“, so Pointner. „Man merkt sehr schnell, dass es sehr zäh ist in dieser Politik.“

Audio: Martina Pointner im Gespräch mit ORF-Redakteur Andreas Feiertag

Am meisten gestört habe sie die Geschwindigkeit, mit der Dinge angegangen werden. „Es ist extrem langsam, wenn man es mit der Privatwirtschaft vergleicht.“ Stehen wichtige Dinge an, würde es trotzdem noch sehr lange dauern, bis etwas geschehe, „weil man’s einfach jedem recht machen will und keine klaren Entscheidungen trifft.“

FPÖ mit mangelnder Handschlagqualität

Laut Pointner sei es immer noch die Volkspartei, die trotz Koalition mit den Grünen im Land das Sagen hat. „Sie hat’s natürlich auch recht komfortabel, weil sich die FPÖ immer wieder als Partner anbietet und sie quasi den Grünen sagen kann: Wenn ihr nicht mitspielt, sind wir sofort weg und machen das mit der FPÖ.“

Mathis

Die Oppositionsarbeit im Land gestalte sich schwierig, gerade mit einer kleinen Fraktion wie NEOS. Immer wieder stoße man an Grenzen, weil man nicht alle Themenfelder abdecken könne und immer Partner suchen müsse, so Pointner. „Wenn man es dann natürlich mit anderen Oppositionsparteien zu tun hat wie beispielsweise der FPÖ, wo die Handschlagqualität schon manchmal zu wünschen übrig lässt, dann wird es umso schwieriger.“

Handlungsbedarf beim Tierschutz

Was ihren speziellen Interessensbereich - den Tierschutz - angeht, sagte Pointner, man befinde sich in Vorarlberg in vielen Bereichen auf einem guten Weg, gerade in der Landwirtschaft gebe es aber noch Handlungsbedarf. Es gebe zwar viele Landwirte, die gut auf ihre Tiere schauen würden. „Aber es gibt auch die schwarzen Schafe, und das sollte man aufzeigen dürfen, ohne dass die (Landwirtschafts-)Kammer immer gleich aufschreit und die Kritiker kritisiert.“

NEOS habe einiges aufdecken und verändern können - etwa in den Themenbereichen Tiertransporte und Schweinfleisch. „Aber auch hier zeigt sich: Es ist extrem zäh, weil die Strukturen derart verkrustet sind, und wenn’s natürlich einen Kammerpräsidenten gibt, der immer alles schönredet und die Problembereiche nicht sehen will, dann tut man sich natürlich schwer.“

Ehe für alle: Wallner-Argumentation „haarsträubend“

Zum Thema Ehe für alle sagte Pointner, sie könne sich zwar vorstellen, dass sich viele Menschen schwer tun mit der Vorstellung einer gleichgeschlechtlichen Ehe. „Aber was hier der Herr Landeshauptmann gesagt hat, das entbehrt jeder Logik und ist einfach derart haarsträubend, dass man es kaum glauben kann.“ Wallner hatte die Ehe für alle abgelehnt mit der Begründung, dass der Staat ein Interesse daran habe müsse, dass Kinder gezeugt würden.

Mit dieser Argumentation müsse man auch zeugungsunfähigen Männern und Frauen jenseits der Menopause das Recht auf Eheschließung vorenthalten, sagte Pointner. „Und das ist alles ziemlich lächerlich aus meiner Sicht.“

Pointer glaubt weiter an NEOS

NEOS räumte Pointner bei der bevorstehenden Nationalratswahl gute Chancen ein. Sie könne sich vorstellen, dass noch die eine oder andere strahlende Figur entzaubert würde. „Ich glaube, die NEOS haben sich schon als inzwischen stabile Kraft etabliert, und die werden ihren Weg weiterhin gehen und werden’s auch ins Parlament schaffen.“ NEOS habe viel bewegt und auch dazu beigetragen, dass sich die ÖVP bewegt habe. Deswegen wäre es laut Pointner „fatal“, wenn es NEOS nicht mehr geben würde.