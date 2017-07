Auffahrunfall auf der A14 im Feierabendverkehr

Auf der Rheintalautobahn A14 hat sich am Donnerstag im Feierabendverkehr ein Auffahrunfall ereignet. Drei Fahrzeuge waren involviert. Die Überholspur musste für eine Stunde gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Tirol zwischen Hohenems und Altach. Ein Urlauber bremste, woraufhin ihn die beiden folgenden Fahrzeuge touchierten. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, heißt es bei der Autobahnpolizei. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die Überholspur für rund eine Stunde gesperrt.