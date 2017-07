Keine Exportprobleme durch Brexit und Trump

In Feldkirch fand am Donnerstag der diesjährige Exporttag der Wirtschaftskammer Vorarlberg statt. 31 Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt informierten dabei über neue Marktplätze und Chancen auf den Weltmärkten.

Unter den Gästen waren auch Delegierte aus Großbritannien und den USA. Sie sehen die aktuelle Situation in diesen Ländern trotz Brexit und Trump aber durchaus positiv. „Entwicklungen kann man nicht durch eine Stimme oder einen Mann im Weißen Haus blockieren“, sagt Rudolf Thaler, Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. Mittelfristig gebe es für die Exportwirtschaft sogar neue Chancen.

Keine Angst vor Brexit

Mit Exporten von zuletzt 330 Millionen Euro ist Großbritannien für Vorarlberg ein wichtiger Markt. Der Brexit, also der Austritt der Briten aus der EU, werde für die heimische Wirtschaft zwar schmerzhaft sein, aber keineswegs eine existenzielle Bedrohung darstellen, sagt Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter in London.

Kesberg geht davon aus, dass sich der Austritt der Briten volkswirtschaftlich betrachtet allenfalls in einer Kommastelle hinter der Null auswirken wird. Die Exportunternehmen könnten aber auch profitieren, weil die britische Politik jetzt investieren müsse, um die Wirtschaft zu stützen.

USA: Chancen trotz Abschottungstendenzen

In den USA haben Vorarlberger Unternehmen rund 80 Niederlassungen. Das Exportvolumen beträgt 480 Millionen Euro. Der Wirtschaftsmotor laufe rund und ziehe weiter an, sagt Rudolf Thaler. Somit seien die USA ein hochinteressanter Markt für Österreich.

Auch Thaler sieht trotz Abschottungstendenzen der amerikanischen Wirtschaft Chancen für die Exportunternehmen. Sie könnten vom geplanten Ausbau des Industriesektors oder von Investitionen in die Infrastruktur profitieren.

Höchste Pro-Kopf-Exportquote in Österreich

In Vorarlberg gibt es derzeit rund 3.000 Exportunternehmen. Mit einem Exportanteil von knapp 60 Prozent ist der Außenhandel nach Angaben der Wirtschaftskammer einer der wichtigsten Wachstumstreiber in Vorarlberg. Die Pro-Kopf-Exportquote sei mit 24.600 Euro weiter die höchste in Österreich (Schnitt: 15.100 Euro).

Im Jahr 2015 lag das Exportvolumen der Vorarlberger Wirtschaft bei rund 9,5 Milliarden Euro, was einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Jahr davor entsprach. Der positive Trend setzte sich im ersten Halbjahr 2016 mit einem Exportvolumen von rund 4,7 Milliarden Euro fort - mehr dazu in Exportwirtschaft: Zuwachs von 2,7 Prozent.

