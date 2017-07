Altach vor erstem Europacup-Spiel in Vorarlberg

In Altach findet am Donnerstag das erste Europa League-Spiel auf Vorarlberger Boden statt. Der SCR Altach geht als Favorit ins Rückspiel gegen den georgischen Vizemeister Tschichura Satschchere, das Hinspiel hat man mit 1:0 für sich entschieden.

Sendehinweis: ORF überträgt das Match am 6. Juli ab 20.15 Uhr live. ORF Radio Vorarlberg berichtet ab 19.00 Uhh aus der Cashpoint Arena.

Die längst abgeschafften Sommerbewerbe der UEFA nicht mitgerechnet, findet am Donnerstag erstmals in ein Europacup-Match in Vorarlberg statt. Das ist auch den Spielern bewusst: Kapitän Philipp Netzer spricht von einem „ganz besonderen Spiel“, Martin Kobras sagt, ein Spiel in Vorarlberg sei für einen Vorarlberger „nochmal was Spezielles“.

ORF

Im Gegensatz zum Hinspiel sind die Trainingsbelastungen vor dem Rückspiel reduziert worden. Der 1:0-Vorspung ist knapp, der Druck groß: „Wir wollen uns die Chance nicht durch irgendwelche intensiven Einheiten ein oder zwei Tage vorher nehmen lassen“, sagt Trainer Klaus Schmidt. Ziel sei es, in die nächste Runde zu kommen. „Die Spieler sind total fokussiert, sind bereit, und ich hoffe, dass sie es am Donnerstag abrufen können.“

Im Stadion musste die Infrastruktur nur geringfügig adaptiert werden: „In der ersten und zweiten Runde sind die Kriterien eigentlich größtenteils erfüllt, sodass wir nur wenige Maßnahmen vornehmen mussten“, sagt Geschäftsführer Christoph Längle. So haben man die Hintertor-Tribünen sperren müssen, weil nur Sitzplätze erlaubt sind - und ein Medienzelt mit einhundert Quadratmetern errichten müssen.