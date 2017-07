Vier Jahre Haft für Raubüberfall auf Spiellokal

Wegen schweren Raubes ist ein 38-jähriger Russe am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll die Mitarbeiterin eines Spiellokals zur Herausgabe von 2.500 Euro genötigt haben.

Der 38-Jährige habe bei der Tat ein 30 Zentimeter langes Küchenmesser verwendet haben, so die Anklage. Der Mann bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Er habe mit dem Überfall nichts zu tun. Die Mitarbeiterin des Spiellokals in Dornbirn gab dagegen an, von einem Mann, der seinen Kopf mit einem Tuch vermummt hatte, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Geldes gezwungen worden zu sein. Sie habe ihn beim Überfall erkannt und angesprochen, sagte sie kurz nach der Tat der Polizei.

Erkannt habe sie ihn aufgrund seiner Bekleidung und weil er schon Tage zuvor das Lokal ausgekundschaftet habe. Sie wolle sich nicht versündigen und könne nicht zu hundert Prozent sagen, dass der Russe der Täter war, sagte die junge Frau vor Gericht. Das Gericht folgte dennoch ihrer Darstellung: Die Frau sei eine sehr vorsichtige und überlegte Zeugin. Der Angeklagte habe sich dagegen in eine Reihe von Widersprüchen verstrickt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.