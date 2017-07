Hubschrauber in Dalaas abgestürzt

Am Dienstagvormittag ist in Dalaas ein Transporthubschrauber der Firma Wucher aus etwa zehn Metern abgestürzt. Der Pilot war gerade dabei, mit dem Hubschrauber Holzarbeiten durchzuführen, als der Unfall passierte.

Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag ein Hubschrauberpilot der Firma Wucher. Der 40-jährige Berufspilot führte in einem Waldstück in Dalaas Holzarbeiten durch. Für einen Tankstopp wollte der Mann das 50 Meter lange Transportgehänge auf einer Lichtung ablegen. Durch eine abrupte Steuerkorrektur berührte der Hauptrotor des Hubschraubers den Heckausleger. Das führte in weiterer Folge zum Ausfall des Heckrotors.

Hubschrauber stürzt aus zehn Meter ab

Der Hubschrauber stürzte aus einer Höhe von etwa zehn Meter ab. Der Pilot blieb aber glücklicherweise unverletzt. Ebenso zwei weitere Mitarbeiter der Firma Wucher, die ebenfalls bei den Holzarbeiten beschäftigt waren.

Wucher Helicopter GmbH

Am Hubschrauber entstand Totalschaden, die Firma Wucher schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro.