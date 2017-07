Ölz steht vor Vertragsunterzeichnung

Die Suche nach einem passenden Grundstück für die Betriebserweiterung der Großbäckerei Ölz ist so gut wie zu Ende. Ölz steht vor der Vertragsunterzeichnung für den Erwerb eines Grundstückes in Dornbirn Wallenmahd.

Die Großbäckerei Ölz steht kurz vor den Vertragsunterzeichnungen zum Kauf eines Grundstückes in Dornbirn Wallenmahd. Nach der Einigung mit dem Verkäufer der Liegenschaft Fussenegger Imobilien werden nun die Verträge ausgearbeitet - mehr dazu in: Bäckerei Ölz erweitert in Dornbirn.

Projekt soll nun schnell realisiert werden

Geschäftsführer Bernhard Ölz hofft jetzt auf die schnelle Realisierung des Projektes. Der ursprüngliche Plan von Ölz, in Weiler in der Landesgrünzone einen Betrieb zu errichten, hat eine landesweite Diskussion über die Nutzung der Landesgrünzone ausgelöst - mehr dazu in: Menschenkette gegen Ölz-Betriebsansiedlung.