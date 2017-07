Rhesi: Koblach stellt Bedingungen

Die Gemeinde Koblach stellt Bedingungen für ihre Zustimmung zum Hochwasserschutzprojekt Rhesi. In Koblach sollen Agrarflächen durch die Umsetzung des Projektes verloren gehen, Ersatzflächen stehen aber zur Verfügung.

In der Gemeindevertretungssitzung am Montagabend wurde einstimmig ein Forderungskatalog beschlossen, der mit den Rhesi-Verantwortlichen verhandelt werden soll. Die Gemeinde Koblach hatte zuletzt gemeinsam mit der Agrargemeinde Meiningen beschlossen, die für Rhesi (kurz für: Rhein - Erholung und Sicherheit) benötigten Flächen nicht zur Verfügung zu stellen. Wichtige Zustimmungen für „Rhesi“ fehlen noch.

Koblach will sich Mitspracherecht sichern

Laut Bürgermeister Fritz Maierhofer wolle sich die Gemeinde Koblach das Mitspracherecht in Sachen Detailplanung und Zeitplan sichern. Und auch die Garantie, dass die getroffenen Abmachungen bei der Umsetzung auch eingehalten werden.

Die nächsten Schritte sollen gemeinsam mit Meiningen geplant werden, so Maierhofer. Danach wolle man die Verhandlungen abwarten und erst am Ende über das gesamte Paket abstimmen. Die ausverhandelten Punkte sollen der Koblacher Bevölkerung präsentiert werden und diese auch in die Entscheidung miteinbeziehen. Es gehe schließlich um ein Generationenprojekt, so Maierhofer, hier könne die Koblacher Bevölkerung nicht außen vor gelassen werden.

