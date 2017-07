Wallner bei Bundespräsident Van der Bellen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Montag seinen Antrittsbesuch als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert. Vorarlberg wolle in den nächsten Monaten die „Stimme der Vernunft sein“, so Wallner.

Bei dem Arbeitsgespräch standen mehrere Themen auf dem Programm. Wallner kündigte an, trotz der bevorstehenden Nationalratswahl auf nüchterne Sachpolitik setzen zu wollen. Es brauche in den kommenden Monaten einen geordneten Ablauf, einen kurzen und fairen Wahlkampf und eine schnelle Regierungsbildung.

Dragan Tatic

„In dieser für das Land sicher schwierigen Phase will Vorarlberg eine Stimme der Vernunft sein“, so Wallner. Er werde sich aber auch mit aller Kraft dagegen wehren, wenn er Länderinteressen gefährdet sehe. Wallner ist seit 2011 Vorarlberger Landeshauptmann, den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz hat er zum zweiten Mal inne.

Dragan Tatic

Link: