Beschäftigungsaussichten bessern sich

Seit eineinhalb Jahren entspannt sich die Situation auf dem Vorarlberger Arbeitsmarkt. Auch im Juni waren die Arbeitslosenzahlen rückläufig. Die Beschäftigungsaussichten sind laut AMS unabhängig von der Qualifikation sehr groß.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni neuerlich gesunken, diesmal um rund 0,9 Prozent - ein Trend, der seit Jänner 2016 anhält. Grund für die Entspannung ist die dynamische wirtschaftliche Situation. „Das bedeutet, dass die Wirtschaft sehr viele Jobangebote zur Verfügung stellt und unabhängig von den Qualifikationen für alle Personen derzeit die Beschäftigungsmöglichkeiten sehr gut sind“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.

Der Arbeitsmarkt laufe rund, sagt Bereuter, er rechne aber mit weiteren Verbesserungen. „Im Gespräch mit Unternehmen bekommen wir mit, dass sie Personal suchen, natürlich verstärkt auch im Fachkräftebereich. Aber auch für Personen mit niedrigen Qualifikationen gibt es derzeit sehr gute Jobaussichten.“

Leichter Anstieg bei Arbeiternehmern über 50

Einen leichten Anstieg bei den Arbeitslosen gab es im Juni lediglich bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, hier vor allem in der Altersgruppe über 50 Jahre. Wie gut die Wirtschaft derzeit läuft, zeigt auch die hohe Zunahme bei den unselbstständig Beschäftigten. Sie stammen nicht nur aus der Gruppe der ehemals Arbeitslosen, sondern aus dem gesamten EU-Raum. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 3.000 mehr, sagt Bereuter.

„Es werden sehr viele Personen gesucht, die eine entsprechende Ausbildung haben, eine Lehre oder auch Fachhochschule oder Technikerinnen. Und die sind auf dem heimischen Arbeitsmarkt im Moment schwer zu finden“, so Bereuter. 2.100 Frauen und Männer nahmen im Juni an einer AMS-Schulung teil, sie werden nicht als arbeitslos gezählt. Die Arbeitslosenquote in Vorarlberg beträgt derzeit 5,3 Prozent.