Bregenz plant Fachambulanz für Psychiatrie

Am Landeskrankenhaus Bregenz soll eine psychiatrische Ambulanz errichtet werden. Die einzige Einrichtung, die Kinder und Erwachsene ambulant behandelt, ist derzeit das Landeskrankenhaus in Rankweil.

Lediglich in Rankweil können derzeit psychiatrische Leiden ambulant behandelt werden. Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) will nun das Angebot afu das Unterland ausweiten und eine Fachambulanz für Psychiatrie in Bregenz installieren. Damit komme man dem Ziel der wohnortnahen Versorgung näher, so Bernhard.

Das Problem sei aber der eklatante Fachärtzemangel an Psychiatern in Vorarlberg. Offenbar sei das pychiatrische Fach nicht besonders interessant für die jüngeren Kollegen, so Bernhard. Mit der Installierung der Fachambulanz hofft der Landesrat die Einstellung der Kollegen ändern zu können. Bis dahin, sei es auch vorstellbar, dass ein Teil der Rankweiler Psychiater abwechselnd in Rankweil und Bregenz arbeiten. Einen Zeitplan für die Eröffnung der Ambulanz in Bregenz gibt es derzeit aber noch nicht.