Frauenquote in Aufsichträten: Land gut gerüstet

Einige der großen Vorarlberger Firmen müssen ihre Frauenquote in den Aufsichtsräten laut jüngstem Nationalrats-Beschluss auf 30 Prozent erhöhen. WKV-Frauenbeauftragte, Evelyn Dorn, steht der Quote skeptisch gegenüber.

Die Einführung einer solchen Quote würde nur das Symptom behandeln, nicht aber die Ursache, so Evelyn Dorn, Landesvorsitzende der Wirtschaftskammerinitative „Frau in der Wirtschaft“. Ein höherer Frauenanteil sei zwar zu begrüßen, aber dafür gebe es auch andere Instrumente, wie beispielsweise die Qualifizierung der Frauen.

Lehrgang für künftige Aufsichträte

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg biete seit 2014 den Lehrgang „Aufsichtsrat-Kompetenz Kompakt“ an. In diesem Lehrgang würden Frauen gestärkt und für Top-Positionen, wie beispielsweise Aufsichtsratsmandate, vorbereitet, so Dorn. Im Anschluss an diesen Lehrgang könne sich jede Absolventin in eine Datenbank eintragen. Derzeit haben 41 Vorarlbergerinnen diesen Aufsichtsrats-Lehrgang abgeschlossen und stehen in dieser Datenbank.

In Vorarlberg liegt die Frauenquote in den Aufsichtsräten derzeit bei nur 14 Prozent, laut dem Beschluss des Nationalrates müssen viele Vorarlberger Firmen ihren Frauenanteil nun mehr als verdoppeln.