Frontalzusammenstoß - Motorradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Schruns ist ein 62-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autolenker dürfte den Biker beim Linksabbiegen übersehen haben - es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der 19-jährige Autolenker war gegen 13.30 Uhr auf der Montafonerstraße (L188) in Schruns in Fahrtrichtung Gaschurn unterwegs. Als er nach links in den Wagenweg einbiegen wollte, dürfte er laut Polizei einen talauswärts fahrenden 62-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und stürzte daraufhin auf die Straße.

Der 62-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des rechten Oberschenkels ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.