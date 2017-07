Zweite Regenbogenparade ging über die Bühne

In Bregenz hat am Samstagnachmittag die erst zweite Regenbogenparade in Vorarlberg stattgefunden. Bei sehr windigem Wetter demonstrierten rund 300 Menschen für mehr Toleranz in Sachen Liebe aller Art.

Anerkennung und Respekt für die verschiedensten Arten von Liebe, das fordern die Teilnehmer der Regenbogenparade in Bregenz. Mit der schrillen, aber friedlichen Demonstration wollen sie sich gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen wehren.

ORF

300 Teilnehmer bei der Regenbogenparade

Am 1. Juli ist Christohpher Street Day, der Demonstartionstag der er Gedenktag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern. Rund 300 Teilnehmer nahmen an der Regenbogenparade in Bregenz teil.

ORF

Aufregung um Regenbogenflagge in Hörbranz

Das Hissen einer Regenbogenflagge sorgte bereits am Mittwoch in Hörbranz für Aufregung. Die NEOS wollten als Zeichen der Toleranz für Lesben und Schwule die Flagge am Gemeindeamt hissen. Der Bürgermeister war dagegen - mehr dazu in Aufregung um Regenbogenflagge in Hörbranz.

Link: