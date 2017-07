Arbeiterkammer warnt vor Billig-Reisen-Anbieter

Traumreisen um bis zu 70 Prozent günstiger als auf dem freien Markt: Solche lukrativen Angebote des US-Anbieters „Worldventure“ sind laut Vorarlberger Konsumentenschützer mit Vorsicht zu genießen.

Die Urlaubsangebote von „Worldventures“ erscheinen verlockend: bis zu 70 Prozent günstiger als auf dem freien Markt sollen sie sein. Allerdings: Um in den Genuss dieser Angebote zu kommen, muss man Mitglied sein. Die Mindestkosten dafür: eine Einschreibgebühr von knapp 200 Euro und monatliche Mitgliedsbeiträge von fast 50 Euro. Die monatlichen Beiträge spart sich ein Mitglied nur, wenn es vier weitere Mitglieder für „Worldventures“ anwirbt. Dies passiere in Vorarlberg immer öfter an Berufsschulen und bei wöchentlichen Werbeveranstaltungen in Gasthäusern.

Zehn Beschwerden eingelangt

Konsumentenschützer der Arbeiterkammer befürchten, dass die rekrutierten Jugendlichen daher weniger in den Genuss von Billig-Urlauben als vielmehr in den Stress der Mitglieder-Werbung kommen. Wovon einzig die Unternehmens-Führung profitiere. Bei der Arbeiterkammer seien seit Juni bereits zehn Beschwerden von Betroffenen eingelangt.