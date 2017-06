Schnappschildkröte am Bodensee ausgesetzt

Eigentlich dürfte es Schnappschildkröten hierzulande nur in Terrarien geben - nun haben Campinggäste ein Exemplar der Art im Bodensee entdeckt. Diese Alligatorschildkröte gilt als aggressiv. Das Aussetzen solcher Tiere wird immer mehr zum Problem.

Schildkröte gilt als aggressiv Eine exotische Schnappschildkröte wurde am Bodenseeufer gefunden. Die Haltung dieser Tiere ist in Deutschland sogar verboten.

Es war ein besonders ungewöhnlicher Fund, den Monique vom Campingplatz Weiß in Bregenz am Mittwoch machte, als sie mit ihrem Fahrrad am Wocherhafen in Bregenz unterwegs war: Sie entdeckte die ungefähr zehn Jahre alte Schnappschildkröte im Gras sitzend, nannte sie - nach der weisen Schildköte aus dem Roman Momo - Kassiopeia und übergab sie der Tierettung.

Das Tier wiegt stattliche 4,7 Kilo - eine ausgewachsene Schnappschildkröte kann sogar gut 15 Kilo wiegen und bis zu einem halben Meter lang werden.

ORF

Schildkröte kann Fleischwunden zufügen

Die gemeine amerikanische Schnappschildöte dürfe man keinesfalls aussetzen, erklärt Biologe Klaus Zimmermann von der inatura: Das Aussetzen gebietsfremder Tiere sei generell strikt verboten - und wenn diesen auch noch nachgesagt werde, dass sie gefährlich sein könnten, natürlich erst recht. Diese Schildkröte könne tiefe Fleischwunden zufügen und sei zudem sehr infektiös.

ORF

„Am besten gar nicht erst kaufen“

Immer öfter werden aber exotische Tiere ausgesetzt, hunderte Schildkröten leben mittlerweile bei uns. Viele von ihnen würden in Münzgröße gekauft, erklärt Zimmermann, und wenn dann Jahre später der Panzer eine Länge von 20 oder 30 Zentimeter Länge habe, werde das Terrarium zu klein, und die Gefahr sei groß, dass die Besitzer das Tier aussetzen. Manche dieser Arten würden es wohl demnächst auch schaffen, sich erfolgreich fortzupflanzen.

Zimmermann rät, solche Tiere gar nicht erst zu kaufen, denn eine offizielle Stelle, wo man sie abgeben kann, gibt es nicht. Daher ist noch unklar, was mit Kassiopeia passiert. Die Bezirkshauptmannschaft muss sich etwas einfallen lassen.