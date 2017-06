Altach siegt zum Auftakt der Europa-League-Quali

Der SCR ALtach hat mit einem 1:0- Auswärtssieg gegen Tschichura Satschchere den ersten Schritt zum Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League getan.

Ein frühes Tor von Louis Ngwat-Mahop in der vierten Minute beschert den Altachern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zuhause am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream von ORF.at).

Für den neuen Trainer Klaus Schmidt war der Sieg ein gelungener Pflichtspieleinstand mit dem SCR Altach: „Ich bin erleichtert, weil es eigentlich erst unsere dritte Vorbereitungswoche ist. Es wäre das 2:0 möglich gewesen, aber insgesamt war es eine zufriedenstellende Leistung. Wir wollen das Heimspiel mit der gleichen Konsequenz bestreiten und genauso schnell für uns entscheiden und ein paar Tore nachlegen.“

