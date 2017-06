Tankstellen-Überfall: Von Täter keine Spur

Noch immer keine Spur gibt es von jenem Mann, der vor am 22. Juni eine Tankstelle in Frastanz überfallen hat. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter, der bei dem Überfall mehrere hundert Euro erbeutet hat.

Laut Polizei ist der gesuchte Mann zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er sprach bei dem Überfall deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Polizei

Der Mann hat am 22. Juni kurz vor Mitternacht eine OMV-Tankstelle in Frastanz überfallen und dabei eine Angestellte mit einem Messer bedroht - mehr dazu in Überfall auf Tankstelle: Täter weiterhin flüchtig.

Die Polizei konnte in der Zwischenzeit zwar einen Mann ausforschen, der sich kurz vor der Tat in der Tankstelle aufgehalten hatte. Zum fraglichen Zeitpunkt habe dieser aber nichts Verdächtiges wahrgenommen. Zeugen des Vorfalls haben sich laut Polizei bislang keine gemeldet.