Erneut Einbruch in Kfz-Werkstätte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es erneut zu einem Einbruch in eine Vorarlberger Kfz-Werkstätte gekommen. Unbekannte Täter haben aus einem Betrieb in Feldkirch dutzende Fahrzeugschlüssel und ein Auto gestohlen.

Bereits in den Tagen zuvor gab es ähnliche Einbrüche in Kfz-Werkstätten in Hard, Bregenz und Bürs - mehr dazu in Einbrüche in Kfz-Werkstätten: Zeugen gesucht.

45 Schlüssel und ein Auto gestohlen

Zeugen oder Personen mit zweckdienlichen Hinweisen zu den Vorfällen werden dringend gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg

(Tel.: 059 133 80 3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

Nun liegt ein weiterer Einbruch vor, dieses Mal in Feldkirch. Die Täter brachen laut Polizeiangaben die Zugangstür zum Container eines Kfz-Betriebs auf und entwendeten insgesamt 45 Fahrzeugschlüssel.

Infolge sei auch ein Fahrzeug gestohlen worden. Es handle sich um einen silber-grauen Audi A8 L, ohne Kennzeichen. Die Polizei fahndete intensiv nach dem Fahrzeug, bislang aber ohne Ergebnis.