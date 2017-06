EL-Quali-Start: Altach heute gegen Satschchere

Der SCR Altach bestreitet heute in Georgien das Europa-League-Erstrunden-Qualifikationsspiel gegen Tschichura Satschchere. ORF 1 überträgt das Match live ab 17.55 Uhr.

Mit dem Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League startet Klaus Schmidt in Tiflis in seine Ära als Cheftrainer der Vorarlberger.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Altacher zum zweiten Mal dabei

Satschchere tritt zum vierten Mal in der Europa-League-Qualifikation an. Im Vorjahr war bereits in der ersteb Runde gegen Zimbru Chisinau Endstation. Die Altacher spielen zum zweiten Mal nach 2015 international. Vor zwei Jahren schafften es die Rheindörfler bis ins Play-off der Europa League.

ORF 1 übertragt das Spiel live ab 17.55 Uhr, Radio Vorarlberg berichtet bei „Fußball live“ von 19.05 bis 20.00 Uhr.

Link: