Rotes Kreuz: 500.000 Arbeitsstunden geleistet

Die rund 2.000 ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes Vorarlberg haben im vergangenen Jahr knapp 500.000 Arbeitsstunden geleistet. Insgesamt wurde rund 110.000 Menschen geholfen.

Vor allem zwei Ereignisse haben die Arbeit der Rotkreuz-Mitarbeiter im Jahr 2016 geprägt: der Amoklauf in Nenzing und die Betreuung von geflüchteten Menschen.

110.000 Menschen geholfen

Weil die Einsatzkräfte in Nenzing unter teils gefährlichen Bedingungen den Opfern des Amoklaufs geholfen haben, wurden laut Rotkreuz-Direktor Roland Gozzi intern neue Verhaltensmaßnahmen für solche Einsätze analysiert und besprochen. Auch die Betreuung von Geflüchteten hat im vergangenen Jahr wieder eine große Rolle bei der Arbeit des Roten Kreuzes gespielt. In einem Flüchtlingscamp in Hard werden weiterhin rund 80 Asylsuchende versorgt und betreut.

Insgesamt hat das Rote Kreuz Vorarlberg rund 110.000 Menschen geholfen - in Form von 80.000 Krankentransporten, 10.000 Notarzt- und 20.000 Rettungseinsätzen.

