Einbrüche in Kfz-Werkstätten: Zeugen gesucht

Eine nächstliche Einbruchserie in Kfz-Werkstätten beschäftigt derzeit die Polizei. In Hard, Bregenz und Bürs stiegen unbekannte Täter gewaltsam in Werkstätten ein und stahlen überwiegend elektronische Geräte und Bargeld.

Die Einbrüche ereigneten sich am vergangenen Montag und Dienstag. Alle liefen nach demselben Muster ab: die Täter brachen die Rolltore der Werkstätten auf und entwendeten überwiegend Diagnose-Laptops und Zubehör. In Bürs haben sie darüber hinaus noch einen kleine Tresor mitgenommen und ein Auto entwendet. Letzteres wurde allerdings unweit des Tatorts wieder aufgefunden.

Schadenshöhe noch unbekannt

Ob die Taten in Hard Bregenz und Bürs zusammenhängen ist derzeit ebenso unklar wie der Wert des erbeuteten Diebsguts und die Höhe des Sachschadens. Die Polizei bittet Personen, die in der Rheinstraße in Hard und Bregenz sowie im Industriegebiet Quadrella in Bürs verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.