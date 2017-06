Mehrere Fahrzeugbrände in den letzten Tagen

Auf der A14 geriet Montagabend der Motorraum eines Pkws in Brand. Arbeiter einer nahegelegenen Firma konnten das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. In den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Fahrzeugbrände in Vorarlberg.

Der 68-jährige Pkw-Lenker war auf der A14 in Richtung Tirol unterwegs, als er auf Höhe Bludesch den Brand im Motorraum bemerkte. Der Mann lenkte das Fahrzeug sofort auf den Pannenstreifen und verließ mit dem Beifahrer umgehend das Fahrzeug. Arbeiter einer nahe gelegenen Firma kamen sofort zu Hilfe und begannen mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Die bald darauf eintreffende Feuerwehr löschte das Fahrzeug vollständig. Es wurde niemand verletzt.

Zahlreiche Fahrzeugbrände in Vorarlberg

Sonntagabend löste eine defekte Batterie auf der L190 einen Schmorbrand aus. Zudem sind ebenfalls am Sonntag drei Gebrauchtwagen auf dem Parplatz eines Autohändlers in Dornbirn-Schwefel in Brand geraten.

Großbrände in Götzis und Hohenweiler

In Götzis ist vergangene Woche ein Bauernhof komplett abgebrannt. Die Brandursache ist unklar. Das Feuer ist im Wohnbereich ausgebrochen. Sowohl das Wohn- als auch das Stallgebäude wurden komplett zerstört - mehr dazu in: Große Hilfsbereitschaft nach Bauernhofbrand.

Und auch bei dem Brand in der Nacht auf Dienstag in Hohenweiler war ein abgestelltes Auto die Ursache für das Feuer - mehr dazu in: Hausbrand entstand in abgestelltem Auto.