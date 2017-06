Betreutes Wohnen: Neue Modelle für Ältere

Das Land Vorarlberg will für Menschen mit Behinderung neue Modelle des betreuten Wohnens entwickeln. Erste Projekte für behinderte Menschen in Vorarlberg sollen 2018 starten. Vor allem ältere Betroffene sollen davon profitieren.

10.363 Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung werden derzeit vom Land Vorarlberg in unterschiedlicher Art und Weise unterstützt. Gut ein Fünftel von ihnen ist über 60 Jahre alt. Laut Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) funktioniert die Betreuung recht gut. Jedoch gerade bei den älteren Betroffenen stoße man zunehmend an die Grenzen. Deshalb habe Bernhard eine Arbeitsgruppe beauftragt, die sich mit geeigneten Wohnformen für ältere Menschen mit Behinderung beschäftigt und mögliche Modelle entwickeln soll.

Eingespielte Struktur bereitet Probleme

Dies deshalb, weil die bisherige Struktur in der Betreuung von Erwachsenen in vielen Fällen über alle Altergruppen hinweg gleich organisiert ist. Während der Arbeit in den betreuten Einrichtungen bleibt der Wohnbereich gesperrt, für ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten, ist das ein Problem, erklärt Bernhard. Diese Struktur habe sich in den vergangenen Jahrzehnten etabliert und recht lange bewährt, da die betreuten Menschen mit Behinderung noch nicht im Pensionsalter waren. Jene, die es gewesen wären, waren bis 1945 allesamt im Rahmen der NS-Euthanasie von den Nationalsozialisten systematisch ermordet worden. Inzwischen jedoch werde die Gruppe der älteren Menschen mit Behinderung immer größer.

Aktuell betreue das Land fast 2.000 Betroffene, die bereits über 60 Jahre alt sind. Bernhard hofft, dass die ersten neuen Wohnprojekte bereits im kommenden Jahr gestartet werden können. Dann will er sich auch die betreuten Wohnformen von Menschen mit anderen Bedürfnissen ansehen. Hier will sich Bernhard in erster Linie auf entsprechende Beteuungsangebote für Suchtkranke und Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen konzentrieren.