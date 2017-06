Gewitter sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Aufgrund heftiger Gewitter mussten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag fünfmal ausrücken: Umgestürzte Bäume versperrten Straßen und Keller wurden unter anderem überflutet. Verletzt wurde niemand.

Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden die Einsatzkräfte gerufen, weil im Montafon und in Hard Wasser in Wohnungen und Häuser gedrungen war. Auch die Volksschule in Tschagguns war davon betroffen. In Schnepfau hat ein umgestürzter Baum die Bregenzerwaldstraße verlegt und musste entfernt werden. Verletze gab es laut Einsatzzentrale keine.