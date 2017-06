Große Hilfsbereitschaft nach Bauernhofbrand

Für die Götzner Familie, die bei dem Bauernhofbrand vergangene Woche ihr Hab und Gut verloren hat, sind fast 14.000 Euro gespendet worden. Am Sonntag fand eine Benefiz-Veranstaltung für die Familie statt.

Mehr als 1.000 Besucher haben die Familie bei der Benefiz-Veranstaltung unterstützt. Und auch in den Tagen zuvor wurden zahlreiche Geld- und Sachspenden für die Betroffenen abgegeben. Die Familie ist überwältigt von der großen Unterstützung.

Brandermittler: Totalzerstörung

Ein Großbrand hat den Bauernhof im Götzner Ried am Donnerstag völlig zerstört. Sowohl das Wohnhaus als auch das Stallgebäude sind unbewohnbar. Die Brandursache ist noch nicht klar, heißt es bei der Polizei. Ermittler haben am Freitag die Brandstellen untersucht. Brandermittler Heliodor Seitlinger spricht von einer Totalzerstörung, der genaue Grund für das Feuer kann deshalb nur sehr schwer festgestellt werden. Brandstiftung kann laut den Ermittlern aber bereits definitiv ausgeschlosssen werden - mehr dazu in: Ursachensuche: Großbrand zerstört Bauernhof.