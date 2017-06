Wirtschaftskritische Stimmung bemerkbar

Die Vorarlberger fühlen sich wohl - dank der hohen Lebensqualität. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die im Auftrag der Industriellenvereinigung durchgeführt wurde. In der Umfrage wird aber auch eine gewisse wirtschaftskritische Stimmung sichtbar.

„Wie tickt Vorarlberg?“ Zur Umfrage „Wie tickt Vorarlberg?“ wurden im Auftrag der Industriellenvereinigung 400 detaillierte Telefoninterviews geführt. Die Vorarlberger wurden gebeten Fragen mit einer Schulnote von „1 - Sehr gut“ bis „5 – Nicht genügend“ zu bewerten.

Auf die Frage wie die Vorarlberger das Zusammenspiel von Wirtschaft und Natur sehen, wird in der Umfrage eine wirtschaftskritische Stimmung sichtbar. Bei fast 100 der 400 befragten Vorarlberger schwingt in der offenen Begründung etwas Negatives zur Wirtschaft mit, so die Industriellenvereinigung. Kritisch sieht die Situation vor allem die mittlere Generation – also jene zwischen 30 und 50 Jahren.

Schlechte Noten bei Weltoffenheit

Ernüchtern sind die Ergebnisse auf die Frage: „Wie schätzen Sie den offenen Geist und die Weltoffenheit in Vorarlberg ein?“ Fast 60 Prozent der Vorarlberger beurteilen den offenen Geist und die Weltoffenheit im Land mit „Befriedigend oder schlechter“. Für die Zukunft sollte in einem Bundesland, dessen Wirtschaft zu über 60 Prozent von Kunden aus internationalen Märkten abhängig ist, noch mehr dafür sensibilisiert werden, sagt Ohneberg. Auch die Anzahl von kritischen Stimmen gegenüber Zuwanderern überwiegen gegenüber den positiven Stimmen.

Einstellung zur Arbeit „mittelmäßig“

Fast jeder vierte Vorarlberger wird bei der Einstellung zur Arbeit als nur mittelmäßig motiviert eingeschätzt - so ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Wobei die jüngste Generation am schlechtesten abschneidet, sagt IV-Präsident Martin Ohneberg. Es gelte deshalb künftig noch stärker Stimmung zu machen und Freude zur Arbeit zu vermitteln, so Ohneberg.