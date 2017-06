Kleidersammlung: Gemeinden möchten Anteil

Die Caritas hat 2017 in Vorarlberg 3.278 Tonnen an Kleidung und Schuhen gesammelt, die Bedürftigen zugutekommen, Arbeitsplätze schaffen und zahlreiche soziale Projekte ermöglichen. Nun soll die Aufteilung der Erlöse neu verhandlet werden.

Für die Sortierung und den Verkauf der Kleiderspenden werden Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen - allein im vergangenen Jahr konnten so 184 Personen befristet beschäftigt und für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden. In den vergangenen 25 Jahren waren es knapp 2.170. Auch ökologisch machen die Kleiderspenden Sinn: Etwa die Hälfte ist weiter tragbar, 35 Prozent dienen als Rohstoff - etwa für Dämmmaterial und bis zu 15 Prozent müssen entsorgt werden.

Erlös fließt in Sozialprojekte

In den Carla-Second-Hand-Shops der Caritas gibt es die Kleidung günstig zu kaufen. Bedürftige erhalten Gutscheine zum Gratis-Bezug von Kleidung. Der Verkauf von Kleiderspenden ins Ausland spülte im vergangenen Jahr 669.000 Euro in die Kassen der Caritas. Das Geld floss laut Direktor Walter Schmolly direkt in Sozialprojekte. Ob das weiterhin so bleibt, ist nun aber fraglich.

Gemeinden wollen mitschneiden

Laut Wirtschaftspresseagentur wollen Vorarlbergs Bürgermeister mit den Verantwortlichen der Caritas Vorarlberg und dem Umweltverband in der ersten Juli-Woche über den Erlös und die Konditionen neu verhandeln. Eine Neuverteilung des Erlöses stehe im Raum. Ähnliche Diskussionen gibt es laut Wirtschaftspresseagentur seit ein paar Jahren, jetzt wolle die Politik aber offenbar tatsächlich eine Änderung auf den Weg bringen. Denn bislang gehen die Vorarlberger Gemeinden hinsichtlich der Erlöse aus der Altkleidersammlung im Gegensatz zu anderen Entsorgungsbereichen leer aus.

Gemeinden finanziell unter Druck

Dass die Vorarlberger Bürgermeister ausgerechnet jetzt eine Beteiligung an den Erlösen wünschen, dürfte vor allem mit dem finanziellen Druck zusammenhängen, unter dem viele Gemeinden in Österreich und auch in Vorarlberg stehen, heißt es bei der Wirtschatspresseagentur.

