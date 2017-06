Pensionierte Grenzgänger zahlen der VGKK mehr

Pensionierte Grenzgänger zahlen mittlerweile mehr als sieben Millionen Euro an die Vorarlberger Gebietskrankenkasse. Das war jedoch nicht immer so, heißt es bei der VGKK, früher wurde nur anteilsmäßig bezahlt.

Viele Jahrzehnte haben die Grenzgänger deutlich weniger Krankenkassenbeiträge in der Pension bezahlt als Vorarlberger, die nur in Österreich gearbeitet haben. Seit knapp sechseinhalb Jahren zahlen sie auch den Anteil ihrer ausländischen Pensionen. Für die Vorarlberger Gebietskrankenkasse sind das wichtige Mehreinnahmen, sagt VGKK-Obmann Manfred Brunner. Denn durch diese Änderung erhält die Gebietskrankenkasse gut sieben Millionen Euro zusätzlich von den pensionierten Grenzgängern. Das sind laut Brunner 1,4 Prozent der Gesamteinnahmen und angesichts der immer steigenden Ausgaben dringend notwendige Mittel.

Früher haben Pensionisten, die einen Teil ihres Berufslebens im Ausland gearbeitet haben, nur für die in Österreich erworbenen Anteile gezahlt. Oft ein geringer Anteil, so Brunner, dennoch wurden die Leistungen der VGKK aber in vollem Ausmaß in Anspruch genommen. Jetzt zahlen sie den Anteil der tatsächlichen Rente, nämlich 5,1 Prozent, erklärt Brunner. Von den insgesamt 77.000 VGKK-Pensionisten haben mehr als ein Viertel, also knapp 20.000 Personen im Ausland gearbeitet.