Alberschwende: Auto kracht frontal in Wohnhaus

In Alberschwende ist am späten Sonntagnachmittag ein Auto frontal in eine Hauswand gekracht. Nach ersten Angaben wurden dabei drei Menschen leicht verletzt. Das Haus wurde stark beschädigt.

Das Auto mit Schweizer Kennzeichen geriet aus unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Achraintunnel über die Fahrbahn hinaus und krachte frontal in das Hauseck. Die Besitzer des Hauses befanden sich im Garten, als sie plötzlich einen Knall hörten.

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, musste sie zunächst das Auto von der Hauswand entfernen, es hatte sich in die Fassade gebohrt. Zudem musste geklärt werden, ob die Statik des Hauses hält. Laut der Hausbesitzerin wurde bei dem Unfall das komplette Badezimmer zerstört.

Staus in beide Richtungen

Während der Aufräumarbeiten kam es in beiden Richtungen zu erheblichen Staus. Unter anderem musste die Fahrbahn gereinigt werden, weil Öl ausgelaufen war.