Fünf parkende Autos durch Feuer beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Gebrauchwagenhändlers in Dornbirn-Schwefel sind am Samstagnachmittag insgesamt fünf Autos in Brand geraten. Laut Polizeiangaben wurden durch das Feuer zudem das Dach und die Fassade eines Gebäudes stark beschädigt.

Anwohner alarmierten gegen 15.00 Uhr die Feuerwehr. Das Feuer brach laut Polizei zunächst an einem Auto aus, dass zur Entsorgung bestimmt war - der Wagen brannte komplett aus. Weil die Autos nebeneinander auf dem Parkplatz des Autohändlers standen, griffen die Flammen auf vier weitere Gebrauchtwagen über, die zum Verkauf bestimmt waren. Mindestens zwei von ihnen wurden massiv beschädigt.

Durch das Feuer wurde zudem ein Gebäude mit seiner Glasfassade beschädigt, vor dem die Autos standen. Menschen waren laut Polizei nicht in Gefahr. Bei dem Brand entstand eine große Rauchwolke, das Feuer konnte jedoch laut Polizei rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Leuten im Einsatz.