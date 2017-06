Asylverfahren: „Vindex“ kritisiert mangelnde Fairness

Der Verein „Vindex - Schutz und Asyl“ fordert mehr Fairness bei Asylverfahren. Die Menschen müssten zumindest ihre Gründe wirklich schildern können, so Geschäftsführerin Eva Fahlbusch. Zudem müsse die tatsächliche Verfolgungssituation berücksichtigt werden.

Fahlbusch fordert zudem von der Politik, die Fluchtwege sicher zu machen. Zudem müsse das Recht auf Asyl aufrechterhalten bleiben, vor allem müssten die Asylverfahren fairer und gerechter werden: „Die Menschen müssen ihre Gründe wirklich schildern können, dass ihnen zugehört wird und dass anerkannt wird, was die Menschen tatsächlich für Verfolgungssituationen in der Heimat haben“, fordert Fahlbusch.

Raschere Familien-Zusammenführung gefordert

Fahlbusch fordert zudem eine raschere Familien-Zusammenführung von geflüchteten Menschen. Flüchtlinge, die keinen positiven Bescheid bekommen, sondern einen sogenannten „subsidiären“ Bescheid, dürften ihre Familien erst später nachholen bzw. den Antrag erst sehr viel später stellen. „Das hat zu Folge, dass Frauen und Kinder nicht nur in Unsicherheit und in Gefahr leben, sondern die Familien einfach nicht zusammen sind“, so Fahlbusch.

„Nigerianer bekommen nur zu einem Prozent Asyl“

In letzter Zeit seien, weil die Grenzen relativ dicht geworden seien, deutlich weniger Flüchtlinge gekommen. Asylsuchende kommen laut Fahlbusch nach wie vor aus dem Irak, aus Syrien, Afghanistan und aus verschiedenen Ländern in Afrika.

Derzeit gehe es los mit Abschiebungen nach Afghanistan, so die Vindex-Geschäftsführerin, die auch Asylentscheidungen für viele Nigerianer kritisiert, welche nur zu einem Prozent Asyl bekämen. „Die meisten, die hier leben, sind aber Christen. Und man sich ein bisschen mit Nigeria beschäftigt, stellt man fest, dass dort Radikal-Islamisten systematisch die Menschen wirklich abschlachten“, so Fahlbusch. Es sei dringend notwendig, zu fragen: „Was passiert in anderen Ländern, warum suchen sie hier Asyl und warum brauchen sie Schutz.“

„Umbrella-March“ auch in Bregenz

Dass Flüchtlingsfamilien gemeinsam in Sicherheit leben können, war auch das Motto des sogenannten „Umbrella March“, der anlässlich des Internationalen Welt-Flüchtlingstages in der vergangenen Woche in vielen europäischen Städten stattfand. Auch in Bregenz gingen 250 Menschen mit ihren bunten Schirmen auf die Straße und zeigten somit ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen - mehr dazu in: „Umbrella March“ für geflüchtete Menschen.